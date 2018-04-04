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Луценко пообещал Парубию разобраться с ситуацией вокруг Бубенчика

Иван Бубенчик
10:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: strana.ua

Новости Украины: Андрей Парубий призвал Генерального прокурора Юрия Луценко разобраться с ситуацией вокруг Ивана Бубенчика.

 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал председателю Верховной Рады Андрею Парубию в течение дня разобраться с ситуацией вокруг активиста Майдана Ивана Бубенчика.

"До конца дня генеральный прокурор пообещал, что он в ситуации разберется и даст ответ по поводу тех событий, которые произошли вокруг Бубенчика", - заявил А.Парубий после открытия пленарного заседания Верховной Рады в среду.

Как сообщалось ранее, участнику акций протеста на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году И.Бубенчику объявлено подозрение в совершении убийства сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.

Суд отложил дело Бубенчика, обвиняемого в гибели "беркутовцев"

В связи с неоднократными неявками на допрос было принято решение о принудительном приводе И.Бубенчика к следователю для проведения следственных действий. Ему сообщили о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Заседание проходит в Печерском райсуде Киева.

В Верховной Раде потребовали вызвать в парламент генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова для объяснения ситуации с задержанием И.Бубенчика. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что ходатайствует об аресте И.Бубенчика начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Дело Бубенчика: возле суда подрались праворадикалы

В феврале 2016 года Генпрокуратура Украины вела расследование по заявлению И.Бубенчика о том, что он убил двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года. С.Горбатюк тогда сообщил, что следствие должно определить, было ли это убийство или самооборона.

И.Бубенчик - активист Евромайдана, командир батальона "Захид-2", участник АТО, удостоен государственных наград.

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Новости Украины, Андрей Парубий, ГПУ, Евромайдан, Иван Бубенчик, Юрий Луценко.
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