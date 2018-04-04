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МИД Украины осудил продление ареста политзаключенному Панову в РФ

Евгений Панов
15:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: МИД выразил России протест в связи с продлением ареста "крымскому диверсанту" Панову.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации на продление ареста фигуранту так называемого "дела украинских диверсантов" Евгению Панову еще на 6 месяцев.

Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сообщила в микроблоге Twitter.

 

"Выражаем протест РФ относительно незаконного содержания под стражей Панова. Заложник агрессии РФ. Боремся за освобождение", - сообщила Беца.

Как сообщалось, суд в Крыму продлил арест "крымскому диверсанту" Евгению Панову еще на 6 месяцев, а также постановил проводить все последующие судебные заседания в закрытом режиме.

 10 августа 2016 года в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление "терактов" в оккупированном Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержании группы "диверсантов". Как утверждали в российской спецслужбе, "одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания".

Украинская полиция, в свою очередь, открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.

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Новости Украины, "Дело украинский диверсантов", Евгений Панов, Марьяна Беца, МИД Украины, РФ, Украина.
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