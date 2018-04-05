Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко наградил орденом сенатора США Портмана Порошенко наградил орденом сенатора США Портмана
Новости: Названа дата следующей встречи ТКГ Названа дата следующей встречи ТКГ
Новости: "Ливерпуль" разгромил "Ман Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" разгромил "Ман Сити"
Новости: Страстная неделя 2018: что нельзя есть Страстная неделя 2018: что нельзя есть
X

Порошенко наградил орденом сенатора США Портмана

Петр Порошенко и Роберт Портмат
00:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Лидер Украины выразил благодарность за твердую двухпартийную поддержку Киева со стороны Сената США и активную и последовательную работу в этом направлении Сенатского украинского кокуса.

Президент Украины Петр Порошенко наградил сенатора США Роберта Портмана орденом "За заслуги", а также обсудил с ним ситуацию на Донбассе и ход реформ в Украине.

"Президент Петр Порошенко наградил сенатора США Роберта Портмана орденом "За заслуги" III степени", – сказано в сообщении на сайте президента Украины в среду вечером.

Отмечается, что высокую награду "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" П.Порошенко вручил Р.Портману во время встречи, которая состоялась в Администрации президента.

П.Порошенко отметил личные усилия Р.Портмана в вопросах предоставления Украине военной помощи, в том числе оборонительных вооружений, а также введение санкций в связи с агрессивными действиями России.

В сообщении подчеркивается, что во время встречи была обсуждена ситуация на Донбассе и решительно осуждены продолжающиеся нарушения со стороны вооруженных и контролируемых Россией боевиков режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников.

"Была подчеркнута необходимость сохранения санкционного давления на Россию с целью прекращения вооруженных провокаций и эскалации напряженности и обеспечения надлежащего исполнения минских договоренностей", – сказано в сообщении.

Вместе с тем П.Порошенко отметил важность продолжения скоординированных международных усилий с целью развертывания эффективной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Также уточняется, что отдельное внимание было уделено укреплению энергетической солидарности между сторонами и в этом контексте отмечена опасность проекта "Северный поток – 2".

"П.Порошенко и Р.Портман также обсудили актуальные вопросы реализации реформ в Украине. Глава государства проинформировал американскую сторону о достигнутом прогрессе в этой сфере и запланированные дальнейшие шаги, в частности в контексте принятия Закона о национальной безопасности и продолжение борьбы с коррупцией", – говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Орден За заслуги, Петр Порошенко, Роберт Портман, Сенатор США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Аваков рассказал, с кем из олигархов и политиков общается по телефону НАБУ опубликовало "аквариумные" пленки Холодницкого Супрун не намерена уходить с поста

Последние новости

Столтенберг: Мы не стремимся изолировать Россию Названы лучшие фильмы с начала 2018 года Прайсу наложили 40 швов после боя с Поветкиным
Сегодня читают
01 Обнаружен редчайший портрет женщины-фараона
02 Врачи подсказали, как вывести лишнюю соль из организма
03 Президент Литвы рассказала Трампу об украинских военных
04 Медики рассказали, почему стоит есть морскую капусту
05 "Барселона" 4:1 "Рома": события матча
Новости сегодня
00:17 Древние артефакты, которые от нас тщательно скрывают
00:16 Минздрав: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине продолжает спадать
00:06 Смех сквозь слезы: покупки в интернете, которые довели людей до нервного срыва
00:02 "Научные" мифы о космосе, в которые верят почти все
23:44 "Барселона" уверенно переиграла "Рому" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Бронемашины "Атлет" запущены в серийное производство Бронемашины "Атлет" запущены в серийное производство
Новости: Трамп выступил против реализации "Северного потока-2" Трамп выступил против реализации "Северного потока-2"
Новости: Порошенко назначил 4 июля Днем полиции Порошенко назначил 4 июля Днем полиции
Новости: Эффективные правила для тех, кто мечтает похудеть к лету Эффективные правила для тех, кто мечтает похудеть к лету
Добавить комментарий
0