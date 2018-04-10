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Власти Молдовы примут участие в украинском Форуме по безопасности

Форуме по безопасности в Киеве.
05:34 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Open Ukraine

Новости Украины: Форум по безопасности состоится 12 и 13 апреля в Киеве.

Делегация Республики Молдова во главе с премьер-министром Павлом Филиппом примет участие в традиционном Форуме по безопасности в Киеве.

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Участники Киевского форума обсудят проблемы региональной безопасности и урегулирования конфликтов, энергетической безопасности, борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Перед участниками форума выступят президент Украины Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, глава правительства Молдовы Павел Филипп, премьер Литвы, а также представители Польши, Грузии, Соединенных Штатов и Североатлантического альянса НАТО.

В состав молдавской делегации войдут также министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский и Чрезвычайный и Полномочный посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан.

Форум по безопасности проводится Фондом «Open Ukraine» с 2007 года по инициативе бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

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Новости Украины, Киев, Молдова, Новости Молдовы, Павел Филипп, Украина, Форум по безопасности.
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