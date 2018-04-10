Власти Молдовы примут участие в украинском Форуме по безопасности

Делегация Республики Молдова во главе с премьер-министром Павлом Филиппом примет участие в традиционном Форуме по безопасности в Киеве.

Участники Киевского форума обсудят проблемы региональной безопасности и урегулирования конфликтов, энергетической безопасности, борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Перед участниками форума выступят президент Украины Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, глава правительства Молдовы Павел Филипп, премьер Литвы, а также представители Польши, Грузии, Соединенных Штатов и Североатлантического альянса НАТО.

В состав молдавской делегации войдут также министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский и Чрезвычайный и Полномочный посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан.

Форум по безопасности проводится Фондом «Open Ukraine» с 2007 года по инициативе бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.