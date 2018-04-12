Украинцы в будущем смогут посещать еще две страны без виз

Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев достиг договоренности о введении безвизовых поездок граждан Украины и Уругвая.

Как сообщила пресс-служба МИД Украины, такая договоренность достигнута по результатам встреч С.Погорельцева на высоком уровне в Уругвае, в частности с руководителем миграционной службы, руководством МИД, а также с членами парламента Уругвая.

"После согласования необходимых формальностей для подписания и вступления в силу соответствующего двустороннего соглашения, Уругвай станет еще одной страной, куда граждане Украины смогут путешествовать без виз", - отмечается в сообщении.