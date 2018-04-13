В Румынии заявляют о непризнании аннексии Крыма

Румыния не признает аннексию Крыма, которая является неприемлемым нарушением международного права.

Об этом заявил заместитель главы МИД Румынии Дануц Себастьян Некулаеску во время Киевского форума по безопасности, сообщает "Европейсая правда"

"Румыния рассматривает аннексию Крыма как неприемлемое нарушение международного права, которое нельзя признавать", - заявил он.

По словам Некулаеску, Румыния твердо поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

Как сообщалось, глава МВД Турции назвал аннексию Крыма трагедией, которую нельзя признать.