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В Румынии заявляют о непризнании аннексии Крыма

Крым
08:44 Сегодня Телеграф
Фото: Зеркало недели

Новости Украины: Признание аннексии Крыма неприемлемо для Румынии.

Румыния не признает аннексию Крыма, которая является неприемлемым нарушением международного права.

Об этом заявил заместитель главы МИД Румынии Дануц Себастьян Некулаеску во время Киевского форума по безопасности, сообщает "Европейсая правда"

"Румыния рассматривает аннексию Крыма как неприемлемое нарушение международного права, которое нельзя признавать", - заявил он.

По словам Некулаеску, Румыния твердо поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

Как сообщалось, глава МВД Турции назвал аннексию Крыма трагедией, которую нельзя признать.

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Новости Украины, Аннексия Крыма, Крым, МИД Румынии, Румыния.
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