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Порошенко требует лишения России права вето в Совбезе ООН

Василий Небензя
22:35 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Петр Порошенко заявляет о необходимости лишения России права вето в Совбезе ООН.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций и лишения России права вето в Совете безопасности ООН.

Об этом Порошенко сообщил в эфире украинским телеканалам.

"ООН требует немедленного реформирования: лишить права вето страну-агрессора. И второй вопрос - нам нужно повысить эффективность других союзов по безопасности, в том числе НАТО, в том числе и шире открыть двери для Украины в этом объединении безопасности", - заявил он.

Порошенко отметил, что такая необходимость вызвана дерзким пренебрежением Россией международным правом, нарушением ею принципов безопасности, которым следовали страны, и блокированием страной-агрессором расследования преступлений против человечества.

В частности, президент напомнил о последних событиях в Сирии, где произошло применение химического оружия сирийской армией Башара Асада "с помощью Российской Федерации, которая координировала, а возможно и принимала участие в этом преступлении", что было подтверждено документами, которые выносились США и Великобританией на заседание Совета безопасности ООН.

"Применение химического оружия противоречит всем конвенциям ООН. Является чрезвычайно опасным и является де-факто применением оружия массового поражения", - подчеркнул он.

Не менее угрожающим Порошенко назвал тот факт, что Россия применяет химическое оружие не только в Сирии. "Впервые за много лет химическое оружие Российской Федерацией было применено в Европе", - акцентировал он, отметив, что речь идет о покушении на убийство бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля, во время которого было использовано нервно-паралитическое вещество, которое, по утверждению Великобритании, происходит из России.

"Есть официальное заключение международной экспертной лаборатории, которая уполномочена давать эти и подобные выводы, где утверждается, что это тот вид яда, о котором заявляла Великобритания", - констатировал Порошенко.

Президент напомнил, что на столь вызывающее поведение мир и наша страна дали ответ - выслали российских дипломатов и применили очередные санкции не только в отношении российских компаний, но и отдельных лиц. "Этот знак солидарности Украины был очень высоко оценен нашими партнерами. Это адекватная реакция на произошедшие", - сказал глава государства.

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Новости Украины, Петр Порошенко, Право вето России, РФ, Совет Безопасности ООН, Украина.
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