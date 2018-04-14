Гройсман заявил о создании ЗСТ с Турцией

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Украина намерена подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией до конца текущего 2018 года.

"Буквально завтра возвращается делегация во главе с первым вице-премьер-министром. Мы ходим в этом году подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией", - сказал глава правительства в эфире телеканала "Интер" в пятницу.

В.Гройсман подчеркнул, что это соглашение будет позитивно способствовать развитию экономики страны.