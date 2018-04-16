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Бывший министр экономики Украины рассказал об опыте пребывания в тюрьме

Богдан Данилишин
05:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Богдан Данилишин рассказал об усвоенных в чешской тюрьме уроках и обещает издать книгу.

Председатель Совета Национального банка, министр экономики в 2007-2010 гг. Богдан Данилишин намерен издать книгу о своем заключении в Чехии по сфальсифицированным обвинениям со стороны режима Януковича.

Об этом он заявил в программе "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

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Его заключение проходило в пражской тюрьме Панкрац, известной тем, что в свое время там написал свой "Репортаж с петлей на шее" Юлиус Фучик, и где также отбывали наказание некоторые известные украинцы.

Данилишин отметил, что пребывание в этом месте помогло ему усвоить определенные уроки.

"Если говорить о тюрьме, это действительно хорошая школа, но желательно пройти ее заочно. Если уже ты попал туда, то нужно сделать правильные выводы, осознать свои действия и пытаться не повторять своих ошибок. Один мудрец сказал: "Каждый заслуживает то, что он сделал в своей жизни"... Кто-то заслужил 3 месяца тюрьмы, кто-то заслужил более года. То есть где-то на небесах принимаются правильные решения и выводы, связанные с тем или иным лицом", - сказал политик.

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Как сообщалось ранее, в августе 2010 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нанесения убытков государству в размере 4,5 млн гривень. Шла речь о незаконности госзакупок, проведенных для аэропорта «Борисполь».

После исчезновения Данилишина из Украины Генпрокуратура объявила его в международный розыск. 19 сентября 2010 года экс-чиновника задержала полиция Чехии. В конце ноября 2010 года он попросил в Чехии политическое убежище.

13 января 2011 года министерство внутренних дел Чехии удовлетворило его просьбу, и 14 января Данилишина выпустили на свободу по решению городского суда Праги.

В Украине уголовное дело в отношении Данилишина было закрыто в марте 2013 года за отсутствием состава преступления.

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Новости Украины, Богдан Данилишин, Виктор Янукович, Книга, Министр экономики, НБУ, Прага, Тюрьма, Украина, Чехия.
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