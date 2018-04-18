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ВДВ Украины переименовали в ДШВ

Десантные береты
14:55 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Закон о переименовании Высокомобильных десантных войск на Десантно-штурмовые войска, принятый Верховной Радой, подписан спикером.

Спикер украинского парламента Андрей Парубий сообщил в twitter, что он подписал закон Украины № 7330 о переименовании Высокомобильных десантных войск на Десантно-штурмовые войска.

"Подписал принятый Верховной Радой закон Украины № 7330 о переименовании Высокомобильных десантных войск на Десантно-штурмовые войска, ведь это название полностью отражает современное назначение этих героических войск", - говорится в сообщении.

Верховная Рада изменила название десантных войск на "десантно-штурмовые". Парламентарии 240 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект. Принятым законопроектом вносятся изменения в ряд законов Украины, которыми предусматривается, что "высокомобильные десантные войска" меняют название на "десантно-штурмовые".

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Все по теме:

Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Высокомобильные десантные войска, Десантно-штурмовые войска, Украина.
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