ВДВ Украины переименовали в ДШВ

Спикер украинского парламента Андрей Парубий сообщил в twitter, что он подписал закон Украины № 7330 о переименовании Высокомобильных десантных войск на Десантно-штурмовые войска.

Підписав ухвалений Верховною Радою @verkhovna_rada Закон України #7330 про перейменування Високомобільних десантних військ на Десантно-штурмові війська, адже ця назва повністю відображає сучасне призначення цих героїчних військ. Завжди перші! pic.twitter.com/Y6fuih5dYP — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 18 апреля 2018 г.

"Подписал принятый Верховной Радой закон Украины № 7330 о переименовании Высокомобильных десантных войск на Десантно-штурмовые войска, ведь это название полностью отражает современное назначение этих героических войск", - говорится в сообщении.

Верховная Рада изменила название десантных войск на "десантно-штурмовые". Парламентарии 240 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект. Принятым законопроектом вносятся изменения в ряд законов Украины, которыми предусматривается, что "высокомобильные десантные войска" меняют название на "десантно-штурмовые".