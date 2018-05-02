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Омелян инициировал увольнение руководителя Укртрансбезопасности

Владимир Омелян
17:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян инициировал увольнение руководителя Укртрансбезопасности.

Об этом он сказал во время брифинга в Николаеве 2 мая.

"Я инициировал увольнение руководителя Укртрансбезопасности, потому что считаю, что он является одной из причин неэффективной работы ведомства. Я не доволен в целом работой Укртрансбезопасности. Для меня сейчас ключевой вопрос - найти достойного руководителя на уровне национальном, и это будет его персональная ответственность за кадровые назначения на местах", - сказал Омелян.

По его словам, сейчас сложилась такая ситуация, что работников Укртрансбезопасности не хватает, поэтому не все габаритно-весовые комплексы (ГВК) на дорогах Украины работают. Сейчас принято соответствующее правительственное постановление, которое предусматривает возможность привлечения для работы на габаритно-весовых комплексах работников общественности и власти.

"То есть пока на ГВК может работать один инспектор и один представитель общественности. Это позволит привлечь к работе большее количество ГВК. В ближайшее время будет принято решение о повышении общей численности работников Укртрансбезопасности. Ведь для нас очень важно, чтобы ГВК работали. Ведь сколько бы мы не ремонтировали дорог, если не будет весового контроля, то эффективность нашей работы будет низкой. Мы также будем закупать автоматические системы взвешивания", - сказал министр.

Он напомнил, что обратился в Верховную Раду с просьбой принять жесткий закон касательно урегулирования ситуации с перезагрузкой на дорогах. То есть, чтобы ответственность была не только у перевозчиков, но и у владельцев грузов и тех, кто их отправляет.

Как уже сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины закупило 78 мобильных габаритно-весовых комплексов и обещает значительно усилить меры весового контроля на дорогах.

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Новости Украины, "Укртрансбезопасность", Владимир Омелян, Министр инфраструктуры, Руководитель Укртрансбезопасности.
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