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Бывшие узники рассказали в Европарламенте о пытках в РФ и ОРДЛО

Выступление в Европарламенте
13:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Родственники украинских заложников, которых удерживают в РФ и ОРДЛО, призвали в Европарламенте усилить давление на Россию в вопросе освобождения заложников.

Родные украинских заложников, удерживаемых в ОРДЛО и РФ, и бывшие заключенные призвали в Европарламенте усилить давление на РФ в вопросе освобождения заложников. Об этом сообщила первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Родные украинских заложников и политзаключенных, удерживаемых в ОРДЛО и тюрьмах РФ, бывшие заключенные, которые прошли ад плена и пытки, в среду, 2 апреля, рассказали о преступлениях РФ и ее марионеток в Европарламенте. Мы призываем мир усилить давление на РФ в вопросе освобождения заложников и усилить солидарность с Украиной", - отметила она.

Первый вице-спикер поблагодарила родных заложников за активную позицию и совместную борьбу за их освобождение. "В мае состоится еще несколько важных мероприятий в Британии, Германии. Вода камень точит, мир должен больше знать об узниках Кремля. И кто лучше расскажет о страдании украинских заложников, чем их семьи", - подчеркнула Геращенко.

В Европарламенте 2 мая состоялась конференция "Человеческая цена российской агрессии в Украине".

Как сообщалось, 27 апреля Геращенко заявила, что Киев ожидает от Москвы конкретного ответа на предложение передать РФ 23 россиян, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, ради освобождения украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.

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Как раньше сообщали СМИ, представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что существует перспектива большого обмена пленными в ближайшее время на Донбассе.

Очередная встреча ТКГ должна состояться 4 мая.

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Новости Украины, Европарламент, Освобождение заложников, Родные заключенных, Усиление давления на РФ.
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