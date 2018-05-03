Бывшие узники рассказали в Европарламенте о пытках в РФ и ОРДЛО

Родные украинских заложников, удерживаемых в ОРДЛО и РФ, и бывшие заключенные призвали в Европарламенте усилить давление на РФ в вопросе освобождения заложников. Об этом сообщила первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Родные украинских заложников и политзаключенных, удерживаемых в ОРДЛО и тюрьмах РФ, бывшие заключенные, которые прошли ад плена и пытки, в среду, 2 апреля, рассказали о преступлениях РФ и ее марионеток в Европарламенте. Мы призываем мир усилить давление на РФ в вопросе освобождения заложников и усилить солидарность с Украиной", - отметила она.

Первый вице-спикер поблагодарила родных заложников за активную позицию и совместную борьбу за их освобождение. "В мае состоится еще несколько важных мероприятий в Британии, Германии. Вода камень точит, мир должен больше знать об узниках Кремля. И кто лучше расскажет о страдании украинских заложников, чем их семьи", - подчеркнула Геращенко.

В Европарламенте 2 мая состоялась конференция "Человеческая цена российской агрессии в Украине".

Как сообщалось, 27 апреля Геращенко заявила, что Киев ожидает от Москвы конкретного ответа на предложение передать РФ 23 россиян, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, ради освобождения украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.

Как раньше сообщали СМИ, представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что существует перспектива большого обмена пленными в ближайшее время на Донбассе.

Очередная встреча ТКГ должна состояться 4 мая.