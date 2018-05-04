МИД Украины отмечает важность диалога с Турцией и Азербайджаном

Украина придает значение политическим консультациям с МИД Азербайджана и Турции в трехстороннем формате, заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар.

Политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Украины Халафа Халафова и Василия Боднара состоялись в четверг в Баку, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"Еще большее укрепление стратегического партнерства с Азербайджаном и обеспечение региональной безопасности представляет большой интерес для Украины. В этой связи, трехсторонние межмидовские консультации Азербайджан-Украина-Турция, которые состоятся впервые, играют важную роль", - приводит слова В.Боднара пресс-служба МИД Азербайджана.

В свою очередь, Х.Халафов отметил, что Азербайджан заинтересован в углублении связей с Украиной во всех сферах сотрудничества.

Стороны отметили, что политический диалог между главами двух государств "придает сильный импульс динамичному развитию отношений".