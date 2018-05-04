Киев требует освободить задержанных в Крыму моряков

Министерство иностранных дел Украины расценивает задержание в акватории Черного моря российскими спецслужбами украинского рыболовецкого судна как узурпацию и требует освободить экипаж и судно.

"Задержание Россией рыболовного судна является узурпацией суверенных дел Украины по отношению к этим акваториям и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву, а также обычного международного права. Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж", - сказала спикер МИД Марьяна Беца агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Она добавила, что Украина выражает категорический протест против незаконного задержания Российской Федерацией украинского рыболовного судна и его экипажа вблизи Крымского побережья.

М.Беца отметила, что согласно резолюции ГА ООН 68/262 от 27 марта 2014 года, противоправная агрессия Российской Федерации не меняет статус Крыма как части суверенной территории Украины.

"Украина остается прибрежным государством по отношению к акваториям, прилегающих к Крыму, включая территориальное море, простирающееся на 12 морских миль от его побережья",- подчеркнула спикер МИД.

Ранее в этот день стало известно о задержании экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" с припиской в Очакове якобы за незаконный вылов камбалы западнее мыса Тарханкут "в исключительной экономической зоне Российской Федерации". Всего задержаны пять человек, всех их доставили в Крым.