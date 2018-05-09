Порошенко и Гройсман возложили цветы к Вечному огню в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко, Премьер-министр Владимир Гройсман, патриархи разных церквей и ветераны возложили цветы к Мемориалу вечной славы в Киеве.

Участие в церемонии почтения памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Площади Славы приняли другие чиновники и нынешние военнослужащие.

Глава государства первым возложил цветы к Вечному огню, после чего была объявлена минута молчания и прозвучал Гимн Украины.