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Гройсман подозревает, что закупкам сканеров для таможен намеренно препятствуют

Владимир Гройсман
01:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Гройсман: У меня опять закрадывается подозрение, что нам хотят препятствовать в закупке сканеров для таможен.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о возможном препятствовании при закупке на тендерах сканирующих систем стационарного типа для таможни.

"Уже полтора года бодаемся за то, чтобы провести тендеры по сканерам, рентген сканера на всех таможнях… То суд, то жалоба, то перенесли", - об этом он сообщил в эфире телеканала "ICTV".

По словам премьера, после нескольких сорванных тендеров при помощи специалистов по электронным закупкам была подготовлена новая тендерная документация.

"Опять жалоба в последний день, жалоба на сканера. Должны были рассматривать 22 числа (июня – Ред.), перенес на 25 число Антимонопольный комитет. Хорошо - 25, но уже 25 - не рассматривают, а будут рассматривать 2 (июля – Ред.). И у меня уже опять закрадывается подозрение, что и в этот раз нам захотят сломать эту систему! – подчеркнул премьер.

Он отметил, что такая ситуация сложилась в связи с тем, что данные сканера на таможнях являются самым эффективным методом борьбы с контрабандой.

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Все по теме:

Новости Украины, Владимир Гройсман, Контрабанда, Сканеры, Таможня.
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