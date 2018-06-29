Луценко не видит перспектив у текущего Избирательного кодекса

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко выразила мнение, что необходимо выработать новый Избирательный кодекс, а не вносить поправки в существующий. Об этом она сказала в эфире телеканала.

По ее словам, сейчас вносятся поправки в проект Избирательного кодекса Украины, на данных момент их насчитывается более 5 тыс. Ирина Луценко уверена, что данный проект будет рассматриваться в Верховной Раде еще очень долго и процесс не достигнет нужного результата.

"Мой прогноз - мы не достигнем результата с этим Избирательным кодексом. По двум причинам. В первую очередь, мажоритарщики не желают за него голосовать. Я думаю, что не наберется 226 голосов. И давайте положим руку на сердце - это устаревший Кодекс, лучше сделать новый Избирательный Кодекс, поработать над ним серьезно, учитывая те изменения, которые уже приняты в украинское законодательство. Я думаю, что проще сделать новый Кодекс, наработать новый закон, исходя из опыта, как изменения вносились в закон о выборах в местные советы. Я думаю, что надо больше поработать с населением в этом направлении, тогда уже вырабатывать новый Избирательный кодекс с новыми реалиями", - сказал она.