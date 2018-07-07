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Сытник прогнозирует "предвыборную истерику"

Артем Сытник
08:58 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник прогнозирует резкий рост жалоб относительно"политических преследований" перед президентскими выборами.

Перед президентскими выборами в следующем году возможен резкий рост жалоб относительно"политических преследований". Такое мнение высказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Мне кажется, что может быть некоторая истерика. Ведь есть два основных способа "защиты" от дел НАБУ: или человек сразу болен, одеялом накрывается, или же утверждает о политических преследованиях. Думаю, что перед выборами вторая версия "защиты" будет более актуальна", - сказал Сытник.

Однако, по его мнению, избирательный процесс никоим образом не повлияет на работу НАБУ.

Однако предстоящие выборы могут несколько повлиять на сроки начала функционирования Высшего антикоррупционного суда. По словам Сытника, с точки зрения логистики на это нужно 6-7 месяцев, а с политической - все зависит от наличия политической воли."С учетом выборов, а избирателям нужно что-то рассказывать, то, возможно, процесс будет более активным", - надеется он.

Директор НАБУ Артем Сытник также рассчитывает, что с помощью жалобы и определенных материалов глава САП Назар Холодницкий будет уволен.

"Мы написали жалобу, к которой были приобщены определенные материалы... Мы пошлем объяснение к нашей жалобе с учетом вывода и отправим в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП)", - сказал Сытник.

Он надеется, что КДКП примет"законное решение". Председатель НАБУ не сомневается, что допущенные нарушения дают основания для освобождения Холодницкого от должности. По словам Сытника, 52 из 53 листов вывода докладчика содержат вывод о том, что все доводы, жалобы являются обоснованными, но в последнем есть попытка"использовать определенную юридическую казуистику в Законе "О прокуратуре".

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Дело Холодницкого может стать"знаковым решением" для всей прокуратуры, заявляет Сытник. Вынесение выговора вместо освобождения от должности, по его убеждению, станет угрозой всей правоохранительной системе вообще.

Когда состоится заседание Комиссии, руководитель Бюро не знает, но это не может состояться быстрее, чем через 10 дней после вручения вывода лицу, относительно которого проводится расследование.

В этом контексте руководитель НАБУ сообщил, что агентством в суд передано уже почти 170 дел, включая очень резонансные, однако судебного прогресса по ним нет.

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Новости Украины, Артем Сытник, Глава НАБУ, Жалобы, Политические преследования, Президентские выборы, Прогноз.
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