В Украину не пустили британского ведущего НТВ
Новости Украины: На 3 года запрещен въезд в Украину гражданину Великобритании, ведущему программы российского ТВ "Поедем, поедим!".
Гражданин Великобритании Джон Уоррен Грэм Бродерип посещал оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства.
Как сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook, сегодня в аэропорт "Борисполь"самолетом из Лондона прибыл гражданин Великобритании Джон Уоррен Грэм Бродерип, который работает журналистом и ведущим программы "Поедем, поедим!"на одном из российских телеканалов.
По словам Слободяна, пограничники установили, что это лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма.
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Во время собеседования пассажир подтвердил, что посещал полуостров в сентябре-октябре 2015 года.
"В пределах полномочий, на основании выявленной информации данный гражданин не был пропущен через государственную границу Украины", - отметил Слободян и добавил, что иностранцу запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.