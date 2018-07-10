Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Новости: Активисты "Нацкорпуса" атаковали Львовский горсовет
Активисты "Нацкорпуса" атаковали Львовский горсовет
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

В Украину не пустили британского ведущего НТВ

Джон Уоррен Грэм Бродерип
23:26 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: На 3 года запрещен въезд в Украину гражданину Великобритании, ведущему программы российского ТВ "Поедем, поедим!".

Гражданин Великобритании Джон Уоррен Грэм Бродерип посещал оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства.

Как сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook, сегодня в аэропорт "Борисполь"самолетом из Лондона прибыл гражданин Великобритании Джон Уоррен Грэм Бродерип, который работает журналистом и ведущим программы "Поедем, поедим!"на одном из российских телеканалов.

По словам Слободяна, пограничники установили, что это лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма.

В ООН заинтересованы опытом Украины по противодействию пропаганде РФ

Во время собеседования пассажир подтвердил, что посещал полуостров в сентябре-октябре 2015 года.

"В пределах полномочий, на основании выявленной информации данный гражданин не был пропущен через государственную границу Украины", - отметил Слободян и добавил, что иностранцу запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Джон Уоррен Грэм Бродерип, НТВ, Российское ТВ, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

САП закрыла "дело рюкзаков", в котором фигурировали сын главы МВД Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами по катастрофе МН17 В Украине появится комиссия по вопросам пропавших без вести

Последние новости

МИД РФ: Волкер своими высказываниями "подливает масло в огонь" По роману Жадана вышел трейлер фильма "Дикое поле" (Видео) Чудесные снимки, которые показывают настоящую жизнь на острове Бали (Фото)
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
18:22 Черногория отправит войска на помощь Латвии и Польше
18:10 В Киеве состоялась премьера мультфильма "Монстры на каникулах 3"
18:10 Завораживающая красота: волшебная фотосессия девушек среди природы (Фото)
18:06 Тайсон Фьюри назвал своего следующего соперника
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0