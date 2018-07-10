В Украину не пустили британского ведущего НТВ

Гражданин Великобритании Джон Уоррен Грэм Бродерип посещал оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства.

Как сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook, сегодня в аэропорт "Борисполь"самолетом из Лондона прибыл гражданин Великобритании Джон Уоррен Грэм Бродерип, который работает журналистом и ведущим программы "Поедем, поедим!"на одном из российских телеканалов.

По словам Слободяна, пограничники установили, что это лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма.

Во время собеседования пассажир подтвердил, что посещал полуостров в сентябре-октябре 2015 года.

"В пределах полномочий, на основании выявленной информации данный гражданин не был пропущен через государственную границу Украины", - отметил Слободян и добавил, что иностранцу запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.