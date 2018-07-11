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В АП очертили планы Порошенко на встречи с лидерами стран Альянса

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг
22:57 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Петр Порошенко в Брюсселе проведет более полутора десятков "двухсторонок" с лидерами стран-членов НАТО.

В четверг, 12 июля, президент Украины Петр Порошенко проведет более 15 двусторонних встреч с лидерами государств-членов НАТО, для того чтобы укрепить двустороннее сотрудничество, заявляет заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Саммит только стартовал, а мы уже имеем практический результат - это заявление, в котором фактически делается итог почти четырехлетней работы президента и его команды. Речь идет о подтверждении перспективы членства Украины в НАТО. Это также признание наших реформ. Конечно, завтра мы эти сигналы будем усиливать", - сказал он эфире телеканала "Прямой" в среду вечером.

К.Елисеев отметил, что в четверг украинская делегация будет работать для того, чтобы четко зафиксировать дальнейшие реформы, которые необходимы для окончательного приближения к критериям НАТО. Также будет идти речь о наполнении существующих трастовых фондов.

"И, конечно, для нас принципиально важно - это подтверждение санкционной политики со стороны стран-партнеров, а также, конечно, вопрос, связанный с противодействием российской агрессии и российским гибридным вмешательством во внутренние дела Украины", - сказал он.

Также К.Елисеев отметил, что по вопросу вступления Украины в НАТО в будущем реально речь идет об углубленной интеграции.

"Мы будем добавлять слова не "углубленная интеграция" и "ускорение интеграции". Поэтому мы сейчас уже страна-аспирант, фактически страна, которая стоит на пороге членства в НАТО. И для нас очень важно теперь обеспечить максимальный консенсус всех стран-членов НАТО относительно нашего членства", - сообщил он.

Кроме того, глава АПУ добавил что принятие в Брюсселе декларации стран-членов НАТО с подтверждением перспективы будущего членства Украины в Альянсе - это еще один большой удар по планам России не дать Украине двигаться по пути евроатлантической интеграции. "Насколько вы знаете, именно агрессия на Донбассе - это была попытка показать, что пока существует конфликт на территории Украины, Украина не имеет никаких перспектив интегрироваться в НАТО. Поэтому сегодняшнее заявление развеяло эти мифы и еще раз подтвердило, что, несмотря на то, что происходит российская агрессия - а рано или поздно она завершится, с помощью наших партнеров - Украина прочно шагает к членству в НАТО", - сказал он.

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Новости Украины, Брюссель, Константин Елисеев, НАТО, Петр Порошенко, Украина-НАТО.
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