В Канаде открыли четвертое консульство Украины

В Эдмонтоне, столице канадской провинции Альберта, открылось еще одно Генеральное консульство Украины, что стало четвертым по счету украинским дипломатическим представительством в Канаде. Об этом сообщил народный депутат Иван Крулько, передает УНН.

"Сегодня в Эдмонтоне, столице канадской провинции Альберта, открылось Генеральное консульство Украины... Напомню, это уже четвертое дипучреждение Украины на территории Канады. Кроме него также действует Генконсульство в Торонто, посольство и консульство в Отаве", - сообщил Крулько в Facebook.

По его словам, в Альберте проживает около 360 тысяч жителей украинского происхождения, или 10% от общего населения провинции, которые давно нуждались в своем представительстве.

В то же время по случаю открытия украинского консульства в Эдмонтоне торжественно подняли украинский флаг и отметили День Украинского наследия в Альберте, сообщил глава УИНП Владимир Вятрович. Участие в мероприятии принял министр иностранных дел Украины Павел Климкин.