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В Канаде открыли четвертое консульство Украины

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Открытие Генерального консульства Украины в Канаде
12:47 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Канаде открылось Генеральное консульство Украины, что стало четвертым по счету украинским дипломатическим представительством в Канаде.

В Эдмонтоне, столице канадской провинции Альберта, открылось еще одно Генеральное консульство Украины, что стало четвертым по счету украинским дипломатическим представительством в Канаде. Об этом сообщил народный депутат Иван Крулько, передает УНН.

 

"Сегодня в Эдмонтоне, столице канадской провинции Альберта, открылось Генеральное консульство Украины... Напомню, это уже четвертое дипучреждение Украины на территории Канады. Кроме него также действует Генконсульство в Торонто, посольство и консульство в Отаве", - сообщил Крулько в Facebook

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По его словам, в Альберте проживает около 360 тысяч жителей украинского происхождения, или 10% от общего населения провинции, которые давно нуждались в своем представительстве.

В то же время по случаю открытия украинского консульства в Эдмонтоне торжественно подняли украинский флаг и отметили День Украинского наследия в Альберте, сообщил глава УИНП Владимир Вятрович. Участие в мероприятии принял министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Новости Украины, Генеральное Консульство Украины, Иван Крулько, Канада, Эдмонтон.
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