День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко провел встречу с президентом Эстонии
Порошенко провел встречу с президентом Эстонии
Новости: До конца года еще 20 млн украинцев найдут семейного врача
До конца года еще 20 млн украинцев найдут семейного врача
Новости: Украина сенсационно обыграла Испанию в отборе на ЧМ-2019 по баскетболу
Украина сенсационно обыграла Испанию
Новости: "Топ-модель по-украински" 5 сезон: как изменились участники после перевоплощения (Видео)
"Топ-модель по-украински" 5 сезон: как изменились участники после перевоплощения (Видео)
X

Секретарь СНБО заручился поддержкой Jigsaw по противодействию РФ

Александр Турчинов
21:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер Турчинов

Новости Украины: Турчинов и основатель Jigsaw договорились о сотрудничестве в сфере киберзащиты во время избирательных кампаний в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и основатель, исполнительный директор компании Jigsaw (ранее - Google Ideas) Джаред Коэн на встрече в Киеве обсудили вопросы кибернетической и информационной агрессии РФ, а также опыт американских и украинских специалистов в сфере киберзащиты.

"Стороны договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения киберзащиты и противодействия информационной агрессии, в частности, противодействия внешнему вмешательству во время проведения президентской и парламентской избирательных кампаний", - сообщает пресс-служба СБНО в пятницу.

А.Турчинов отметил, что за довольно короткий срок Украина значительно усилила свои способности в вопросах киберзащиты, по оценке экспертов, достигла в этом направлении уровня многих стран Европейского Союза. Секретарь СНБО добавил, что "многие вопросы еще остаются нерешенными, поэтому необходимо еще много сделать для усиления кибербезопасности".

"Украина заинтересована в активном сотрудничестве с нашими стратегическими партнерами", - сказал он.

В свою очередь, Дж.Коэн отметил, что информационные и кибератаки РФ направлены "в трех направлениях" - на восток Украины, где продолжаются военные действия, на внутреннюю дестабилизацию страны, разрушение ее политической системы и прозрачных и честных выборов, а также на компрометацию репутации Украины в мире. "Это мотивировало нас приехать сюда", - сказал он.

Основатель Jigsaw также рассказал об опыте структур безопасности США в вопросах противодействия информационным фейкам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, агрессия РФ, Александр Турчинов, Киберзащита, РФ, СНБО, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Климкин о состоянии Сенцова: Ситуация действительно критическая Замгенсека Столтенберга: Не НАТО расширяется на восток, это восток на НАТО Кремль будет пытаться сорвать голосование в Раде по ОРДЛО

Последние новости

Вдохновляющие черно-белые фото от гениального художника (Фото) Бывшая жена Джонни Деппа появилась в яркой фотосессии для популярного журнала Фонсека: В текущем чемпионате Украины Шахтеру не дали 7 пенальти
Сегодня читают
01 Погода на выходные: Украину накроет летняя жара
02 РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
03 Врачи указали самую вредную позу для сна
04 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
05 Киевский патриархат рассказал, кто может возглавить единую поместную церковь в Украине
Новости сегодня
22:23 Десна - Арсенал-Киев: обзор матча (Видео)
22:13 Аарон Пол снимется в третьем сезоне сериала "Мир Дикого запада"
22:13 Промоутер: Переговоры по организации боя Усик - Беллью продолжались минут 10
22:03 Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
22:02 Вскидывал руку к небу: немец в Хемнице получил 5 месяцев тюрьмы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Балуха избили в СИЗО и пригрозили от него избавиться
Балуха избили в СИЗО и пригрозили от него избавиться
Новости: В Армянске официально введен режим ЧС
В Армянске официально введен режим ЧС
Новости: Правительство представило проект бюджета на 2019 год: подробности изменений
Проект бюджета на 2019 год Кабмина
Новости: Танцы со звездами 2018: чего ожидать в четвертом выпуске
Танцы со звездами 2018: чего ожидать в четвертом выпуске
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь