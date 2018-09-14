Секретарь СНБО заручился поддержкой Jigsaw по противодействию РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и основатель, исполнительный директор компании Jigsaw (ранее - Google Ideas) Джаред Коэн на встрече в Киеве обсудили вопросы кибернетической и информационной агрессии РФ, а также опыт американских и украинских специалистов в сфере киберзащиты.

"Стороны договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения киберзащиты и противодействия информационной агрессии, в частности, противодействия внешнему вмешательству во время проведения президентской и парламентской избирательных кампаний", - сообщает пресс-служба СБНО в пятницу.

А.Турчинов отметил, что за довольно короткий срок Украина значительно усилила свои способности в вопросах киберзащиты, по оценке экспертов, достигла в этом направлении уровня многих стран Европейского Союза. Секретарь СНБО добавил, что "многие вопросы еще остаются нерешенными, поэтому необходимо еще много сделать для усиления кибербезопасности".

"Украина заинтересована в активном сотрудничестве с нашими стратегическими партнерами", - сказал он.

В свою очередь, Дж.Коэн отметил, что информационные и кибератаки РФ направлены "в трех направлениях" - на восток Украины, где продолжаются военные действия, на внутреннюю дестабилизацию страны, разрушение ее политической системы и прозрачных и честных выборов, а также на компрометацию репутации Украины в мире. "Это мотивировало нас приехать сюда", - сказал он.

Основатель Jigsaw также рассказал об опыте структур безопасности США в вопросах противодействия информационным фейкам.