Книгу про Олеся Бузину запретили в Украине

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) расширил до 201 книги перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека.

Как сообщается на сайте Госкомтелерадио, перечень дополнен двумя российскими книгами – теперь в нем 195 российских изданий. Также в перечне – две книги с отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четыре – из Украины. В частности, в список внесена книга "Почему Украина не Европа", автор Виктория Путилина, а также книга "Олесь Бузина. Пророк и мученик", авторами которой являются Александр Чаленко, Захар Прилепин, Анатолий Шарий. С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио Украины.