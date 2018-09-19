Стало известно, когда Госбюро расследований возьмется за первые дела

Государственное бюро расследований откроет первые производства после избрания следователей территориальных управлений и назначения их на должности.

Об этом проинформировал директор ведомства Роман Труба во время заседания Комитета министров Совета Европы в Страсбурге, сообщается на сайте ГБР.

По словам Трубы, ГБР начало работать как государственный орган, и осталось сделать несколько шагов к тому, чтобы открыть первые производства.

"Я прошу вас представить несколько цифр. Государственное бюро расследований – это 1500 людей, и каждый из них должен победить в открытом конкурсе для того, чтобы работать в бюро. Чтобы это произошло, мы объявили крупнейший в стране конкурс на 674 поста, который уже подходит к концу. Уже избран 320 победителей конкурса. Часть из них назначена на должность. На завершающем этапе – собеседования с кандидатами на должности следователей территориальных управлений бюро. Нужно около месяца, чтобы завершить этот конкурс", – сказал он.

По мнению директора ведомства, важным шагом для эффективной работы бюро является передача материалов полиграфа 27 победителей конкурса на руководящие должности, который проводила внешняя комиссия.

Среди остальных шагов, необходимых для ГБР, – внесение изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований", завершение формирования территориальных управлений и получение помещения, соответствущего требованиям правоохранительного органа.

"Я понимаю, что не все пункты будут выполнены в ближайшее время. У нас нет возможности ждать – мы начнем работу с теми ресурсами, которые есть: без соответствующего помещения, оперативных подразделений и руководящего звена. Но с желанием доказать, что Государственное бюро расследований начнет работу как правоохранительный орган. Это произойдет в ноябре нынешнего года сразу после назначения на должности следователей территориальных управлений", – подчеркнул Труба.

Как сообщалось, 28 августа Труба заявил, что конкурсная комиссия, выбиравшая 27 кандидатов на руководящие должности в Госбюро расследований, уничтожила результаты прохождения победителями конкурса полиграфа. Поэтому Труба отказался назначать победителей конкурса.

Директор ГБР отметил, что среди победителей оказались фигуранты уголовных дел о незаконном обогащении, кандидат, "тесно общающийся с представителями сепаратистов", а также два кума, которые "вместе начинали свой трудовой путь, вместе продвигались по профессиональной лестнице".

3 сентября комиссия по проведению конкурса на занятие должностей в ГБР приняла решение повторно внести на имя директора Госбюро расследований Трубы представление на назначение 27 кандидатов на руководящие должности в ведомстве.