Защите Рубана и Савченко могут ограничить сроки ознакомления с материалами дела
Новости Украины: Прокуроры просят установить защите депутата Надежде Савченко и Владимиру Рубану срок ознакомления с материалами в течение 25 календарных дней.
Шевченковский райсуд рассматривает ходатайства об установлении защите депутата Надежды Савченко и экс-главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана срока ознакомления с материалами досудебного расследования.
В зале суда присутствуют представители стороны обвинения, Савченко, Рубан и их адвокаты.
Сейчас Савченко и Рубан находятся в стеклянном боксе.
Прокуроры просят, чтобы Савченко, Рубану и их защите установили срок ознакомления с материалами досудебного расследования в течение 25 календарных дней с момента принятия решения судом.
Как сообщалось, Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое он вез с оккупированной территории.
Его обвиняют в планировании переворота и захвате власти, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовке к террористическому акту, содействию террористической организации и незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
Суд продлил меру пресечения Савченко
По данным следствия, Рубан готовил массовые теракты с целью дестабилизации ситуации в обществе. Вместе с ним по делу проходит народный депутат Надежда Савченко. В начале августа в СБУ заявили, что расследование дела Рубана и Савченко завершено.