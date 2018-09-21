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Защите Рубана и Савченко могут ограничить сроки ознакомления с материалами дела

Надежда Савченко и Владимир Рубан
12:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Прокуроры просят установить защите депутата Надежде Савченко и Владимиру Рубану срок ознакомления с материалами в течение 25 календарных дней.

Шевченковский райсуд рассматривает ходатайства об установлении защите депутата Надежды Савченко и экс-главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана срока ознакомления с материалами досудебного расследования.

В зале суда присутствуют представители стороны обвинения, Савченко, Рубан и их адвокаты.

Сейчас Савченко и Рубан находятся в стеклянном боксе.

Прокуроры просят, чтобы Савченко, Рубану и их защите установили срок ознакомления с материалами досудебного расследования в течение 25 календарных дней с момента принятия решения судом.

Как сообщалось, Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое он вез с оккупированной территории.

Его обвиняют в планировании переворота и захвате власти, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовке к террористическому акту, содействию террористической организации и незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Суд продлил меру пресечения Савченко

По данным следствия, Рубан готовил массовые теракты с целью дестабилизации ситуации в обществе. Вместе с ним по делу проходит народный депутат Надежда Савченко. В начале августа в СБУ заявили, что расследование дела Рубана и Савченко завершено.

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Новости Украины, 25 календарных дней, Владимир Рубан, Досудебное расследование, Надежда Савченко, Ознакомление с материалами, Суд.
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