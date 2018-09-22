Порошенко об агрессии РФ: Мы выйдем из этой борьбы победителями

Украина не допустит российского реванша, поскольку за право нашего выбора отдали свою жизнь на фронте 2911 украинских героев. Об этом написал в Facebook Президент Украины Петр Порошенко.

"Мы не допустим реванша - никогда Россия не вернется в Украину. Мы всегда будем помнить, что заплатили за это очень высокую цену: 2911 украинских героев отдали свою жизнь на фронте за само право нашего выбора. Поэтому мы будем действовать решительно, настойчиво и смело", - написал Порошенко.

Он добавил, что борьба за независимую соборную Украину продолжается, но мы выйдем из этой борьбы победителями.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины 21 сентября направило ноту российской стороне о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Климкин заявил, что украинская сторона не даст "России манипулировать приостановлением ряда двусторонних соглашений".