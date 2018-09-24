У Порошенко опровергают информацию о бизнесе президента в РФ

Слухи о якобы наличии у президента Украины Петра Порошенко бизнеса в РФ, равно как и другая недостоверная информация, изложенная в письме группы народных депутатов, является грязной технологией части его подписантов, заявляет лидер парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

По его словам, Севастопольский морской завод был конфискован и национализирован оккупантами, Липецкая кондитерская фабрика также давно закрыта и не работает. "Безосновательными и неправдивыми являются любые утверждения о якобы наличии у Петра Порошенко других бизнесов в России", - подчеркнул А.Герасимов.

По его убеждению, нет сомнения, в чьих интересах заключен каталог "фейков", которые распространялись против президента Украины в течение последних лет. "В этой писанине четко просматривается почерк лица, неизменно присутствующего в экспертных мониторингах как лидер по распространению лжи. И след политической силы, которая никогда не была переборчивой в средствах борьбы за власть. Именно последняя активнее всего и продвигает тезис о несуществующем бизнесе Порошенко в России и с Россией, в том числе не гнушается заниматься этим и на телеканалах, взявших на себя роль пятой колонны Кремля", - утверждает лидер фракции.

Политик также не исключает, что эти обвинения являются "попыткой отвлечь внимание от секретных поездок эмиссаров Тимошенко в Москву, от ее загадочного, но очень красноречивого отсутствия в Раде" во время голосования закона за признание РФ агрессором, и т.п.

"Мы выступаем за цивилизованную полемику между провластными и оппозиционными силами, дискуссию о программных и стратегических вещах. При этом призываем воздерживаться от распространения недостоверной информации", - сказал А.Герасимов.