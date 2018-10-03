Данные катеров класса Island опубликовали на YouTube-канале

В конце сентября США передали Украине два катера класса Island, которые по своим характеристикам позволяют патрулировать воды Черного и Азовского морей, выполняя двухнедельные рейды. "Військова історія України" на своем YouTube-канале опубликовала видеоинфографику о том, какие именно судна получили ВМС Украины, каковы их технические данные, и прочую информацию. Катера развивают скорость до 55 км/ч, на них будет установлено украинские артсистемы, американские системы связи и навигации.Будут произведены замены и ремонт двигательных систем. Передача катеров затянулась на пять лет (с учетом того, что в Одессе они будут еще примерно через год) из-за бюрократических процедур и необходимости изменения законодательства Украины. Также доступно познавательное видео о десантно-штурмовом катере Кентавр-ЛК. Одним из приоритетных направлений деятельности новой базы ВМС Украины в Бердянске будет нейтрализация российской угрозы в Азовском море. 27 сентября на базе Береговой охраны армии США в Балтиморе состоялась церемония передачи Украине двух катеров класса Island. По плану, корабли должны прибыть в Украину в августе-сентябре 2019 года и будут базироваться в Одессе.