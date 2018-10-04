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Порошенко подписал закон о продлении особого статуса в ОРДЛО

Петр Порошенко подписывает указ
16:54 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который продляет действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на год.

Как сообщается на сайте Верховной Рады Украины, данный закон (законопроект №9153) 4 октября 2018 года возвращены с подписью президента.

На утреннем пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 4 октября, 245 народных депутатов поддержали продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до конца 2019 года.

Депутаты продлили особый статус отдельных районов ОРДЛО

После принятия Радой закона, глав государства написал на своей странице в аккаунте в Твиттер : "Продолжение действия закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходим для сохранения международного санкционного давления на РФ, а также для создания необходимых условий для развертывания миротворческой операции ООН".

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Новости Украины, ОРДЛО, Особый статус, Петр Порошенко, Подписал закон, Продление.
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