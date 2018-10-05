"Кличко закрутил кран": Мэр Киева рассказал, где берет горячую воду (Видео)

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью рассказал, где берет горячую воду. Спойлер: из бойлера. Мэр рассказал изданию Украинская правда, чем подогревает воду, повторил свою старую цитату, и пожаловался на то, что киевляне стали заложниками старой системы. На вопрос журналиста "Вы рекомендуете всем купить бойлер?" Кличко ответил: "Я понимаю, что не каждый может себе это позволить. Но мы все заложники той системы, которая досталась нам в наследство. Она такая".