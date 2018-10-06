В Раде 8 октября рассмотрят представления на Колесникова и Вилкула

Представление генерального прокурора Украины о привлечении к уголовной ответственности народных депутатов из оппозиционного блока Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

В заседании Комитета приглашен участвовать генеральный прокурор.

Отмечается, что после этого эти вопросы могут быть проголосованы в сессионном зале.

Как сообщалось, 18 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на депутатов Вилкула, Дунаева и Колесникова, поскольку на прошлой сессии Регламентный комитет вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию эти представления.

Экс-главу Днепропетровской ОГА Вилкула подозревают в земельных махинациях, Колесникова - в злоупотреблении служебным положением в должности председателя Агентства госимущества.