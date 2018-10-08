День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киевлян ожидают "адские" пробки: в столице снесут Шулявский путепровод
Киевлян ожидают "адские" пробки: в столице снесут Шулявский путепровод
Новости: С начала года армии передали 3,5 тыс. единиц вооружения и техники
С начала года армии передали 3,5 тыс. единиц вооружения и техники
Новости: Уже известна половина номинантов на Золотой мяч 2018
Уже известна половина номинантов на Золотой мяч 2018
Новости: Новолуние 9 октября 2018: что можно и что нельзя делать в этот день
Новолуние 9 октября 2018: что можно и что нельзя делать в этот день

Президент ПАСЕ выступает за диалог с Россией

ПАСЕ
14:20 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Президент ПАСЕ высказалась за поддержание конструктивного, откровенного и открытого диалога с Россией.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье высказалась за поддержание конструктивного, откровенного и открытого диалога с депутатами Российской Федерации.

Об этом президент ПАСЕ сказала, открывая осеннюю сессию Ассамблеи в Страсбурге, которая пройдет на этой неделе 8-12 октября.

Она заявила, что на осенней сессии в значительной мере будут преобладать вопросы "вероятных изменений наших процедурных норм".

По ее словам, речь идет о том, правила и процедуры ПАСЕ "выполняют свои процедуры эффективно", или скорее они "будут соответствовать новым реалиям в плане своего усиления".

"С политической точки зрения ... вопрос того, нужно или нет, чтобы наши правила были изменены, обусловлен определенным видением между нашими членами. Поскольку это тесно связано с другим вопросом, а именно с важностью для всех делегаций иметь возможность участвовать в работе Ассамблеи, я считаю, что эти два вопроса надо рассматривать отдельно", - заявила она.

"Поскольку это касается правил, целью нашего просмотра является усиление и консолидация наших механизмов и методов работы для того, чтобы Ассамблея полностью играла свою роль уставного органа, политического форума для диалога, и хранителя ценностей и стандартов, которые отстаивает наша организация", - сказала Мори -Паскье.

Она подчеркнула, что Ассамблее "нужны правила и процедуры, которые применяются ко всем странам во всех ситуациях".

Мори-Паскье заметила, что отношения Ассамблеи с депутатами российского парламента – вопрос политический. "В этой связи только три недели тому назад я имела беседы с несколькими российскими парламентариями и спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко в рамках второго женского форума Евразии, на котором я представляла Парламентскую ассамблею. Мы должны принимать участие в конструктивном, откровенном и открытом диалоге, принимая во внимание ценности, которые нас объединяют в Совете Европы, и многочисленные резолюции Ассамблеи, но также и необходимость поиска реальных решений в существующих разногласиях", - заявила Мори-Паскье.

Она уточнила, что необходимо обеспечить сохранение и устойчивость существования европейской конвенции по защите прав человека, общеевропейского механизма по защите прав человека всех лиц, живущих на европейском континенте.

Кроме того, она подчеркнула, что с институциональной точки зрения, в текущей сложной ситуации и с учетом нынешних разногласий важно сосредоточить внимание на интересах Ассамблеи. "Мы должны отложить наши личные, партийные, национальные политические интересы в сторону, и сосредоточить наше внимание на том, что нас объединяет, а именно сохранение нашей системы защиты прав человека, и обеспечить, чтобы она функционировала эффективно", - заявила Мори- Паскье.

По ее убеждению, "необходимо стремиться добиться консенсуса, который непременно ведет к поиску компромисса".

Как сообщалось, сегодня, 8 октября, глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что на осенней сессии ПАСЕ украинская делегация попытается не допустить ликвидации санкций по требованию РФ.

Ранее Арьев заявил, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он заявлял, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продления санкций против РФ.

Это решение может усложнить процедуру продления санкций против РФ, введенных в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях Ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Лилиан Мори Паскье, ПАСЕ, РФ, Совет Европы, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Регламентный комитет ВР начал рассмотрение представления на Колесникова Обращение Януковича к Путину от 1 марта 2014 находится в архиве ООН Волкер о миротворцах на Донбассе: Россия пока не предложила никаких вариантов

Последние новости

Забавные животные, которые с легкостью поднимут настроение Правых популистов Италии пригласили посмотреть ужасы Донбасса Погода 9 октября: антициклон принесет в Украину бабье лето
Сегодня читают
01 Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
02 Появились новые подробности убийства главаря "ДНР" Захарченко
03 Под Киевом в ДТП погиб известный политолог
04 Порядок получения субсидии в Украине
05 Обращение Януковича к Путину от 1 марта 2014 находится в архиве ООН
Новости сегодня
15:32 В Украине могут запретить строительство скоростных трасс
15:30 Депутатка лишила большинства коалицию в парламенте Эстонии
15:27 В Германии заявили, что Украина должна остаться страной-транзитером газа
15:21 Брэдли Купер подарил своей жене новый особняк
15:19 Украинцы сократили покупку наличной валюты
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Детские и школьные снимки украинских политиков
Детские и школьные снимки украинских политиков
Новости: Порядок оформления субсидии в Украине на новый отопительный сезон
Порядок получения субсидии в Украине
Новости: Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Новости: Покров Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать 14 октября, традиции и обряды
Покров Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать 14 октября, традиции и обряды
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь