Президент ПАСЕ выступает за диалог с Россией

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье высказалась за поддержание конструктивного, откровенного и открытого диалога с депутатами Российской Федерации.

Об этом президент ПАСЕ сказала, открывая осеннюю сессию Ассамблеи в Страсбурге, которая пройдет на этой неделе 8-12 октября.

Она заявила, что на осенней сессии в значительной мере будут преобладать вопросы "вероятных изменений наших процедурных норм".

По ее словам, речь идет о том, правила и процедуры ПАСЕ "выполняют свои процедуры эффективно", или скорее они "будут соответствовать новым реалиям в плане своего усиления".

"С политической точки зрения ... вопрос того, нужно или нет, чтобы наши правила были изменены, обусловлен определенным видением между нашими членами. Поскольку это тесно связано с другим вопросом, а именно с важностью для всех делегаций иметь возможность участвовать в работе Ассамблеи, я считаю, что эти два вопроса надо рассматривать отдельно", - заявила она.

"Поскольку это касается правил, целью нашего просмотра является усиление и консолидация наших механизмов и методов работы для того, чтобы Ассамблея полностью играла свою роль уставного органа, политического форума для диалога, и хранителя ценностей и стандартов, которые отстаивает наша организация", - сказала Мори -Паскье.

Она подчеркнула, что Ассамблее "нужны правила и процедуры, которые применяются ко всем странам во всех ситуациях".

Мори-Паскье заметила, что отношения Ассамблеи с депутатами российского парламента – вопрос политический. "В этой связи только три недели тому назад я имела беседы с несколькими российскими парламентариями и спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко в рамках второго женского форума Евразии, на котором я представляла Парламентскую ассамблею. Мы должны принимать участие в конструктивном, откровенном и открытом диалоге, принимая во внимание ценности, которые нас объединяют в Совете Европы, и многочисленные резолюции Ассамблеи, но также и необходимость поиска реальных решений в существующих разногласиях", - заявила Мори-Паскье.

Она уточнила, что необходимо обеспечить сохранение и устойчивость существования европейской конвенции по защите прав человека, общеевропейского механизма по защите прав человека всех лиц, живущих на европейском континенте.

Кроме того, она подчеркнула, что с институциональной точки зрения, в текущей сложной ситуации и с учетом нынешних разногласий важно сосредоточить внимание на интересах Ассамблеи. "Мы должны отложить наши личные, партийные, национальные политические интересы в сторону, и сосредоточить наше внимание на том, что нас объединяет, а именно сохранение нашей системы защиты прав человека, и обеспечить, чтобы она функционировала эффективно", - заявила Мори- Паскье.

По ее убеждению, "необходимо стремиться добиться консенсуса, который непременно ведет к поиску компромисса".

Как сообщалось, сегодня, 8 октября, глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что на осенней сессии ПАСЕ украинская делегация попытается не допустить ликвидации санкций по требованию РФ.

Ранее Арьев заявил, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он заявлял, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продления санкций против РФ.

Это решение может усложнить процедуру продления санкций против РФ, введенных в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях Ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.