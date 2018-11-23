Изменения к Налоговому кодексу: Гройсман просит Раду не бороться с поправками

Новости Украины: Владимир Гройсман отметил, что депутаты могут вносить поправки к законопроекту, которые не являются конфликтными.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал Верховную Раду поддержать изменения к Налоговому кодексу.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

«Мы сегодня рассматриваем чрезвычайно важный пакет законов – это Налоговый кодекс и Госбюджет на 2019 год. Этот вопрос настолько серьезен, что его переоценить невозможно. Я бы хотел попросить каждого из вас, поставить интересы государства выше чем какие-либо поправки, потому что когда мы начинаем бороться с поправками у нас возникают проблемы, которые могут привести к серьезным кризисным явлениям», - сказал Гройсман.

Он отметил, что депутаты могут вносить поправки к законопроекту, которые не являются конфликтными.

«Если есть правки, не являющиеся конфликтными давайте добавим их в законопроект. Но не смешивайте маленькие чьи-то интересы с национальным интересом. Я бы хотел, чтобы мы сегодня вышли на финальное голосование бюджета. Я думаю, что вы должны все осознавать, что отсутствие бюджета сегодня, приведет к тому, что страна зайдет в глубокий финансовый кризис», - подчеркнул Гройсман.