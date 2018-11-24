Порошенко уволил еще одного председателя ОГА

Новости Украины: Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой ОГА.

Президент Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе президента №389/2018 от 23 ноября, опубликованном на сайте Главы государства.

«Уволить Фищука Александра Георгиевича с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - говорится в указе.

Фищук был назначен председателем Черновицкой областной государственной администрации 5 февраля 2015 года.

С 2012 по 2014 он был народным депутатом от “Батькивщины”, избранном в одномандатном округе № 202.