Конгресс США осудил действия России в Азовском море

Новости Украины: Посольство Украины в США сообщает, что в Конгрессе осудили противоправные действия России.

В Конгрессе США осудили противоправные действия России в Азовском море, сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Посольства Украины в Соединенных Штатах.

"Дерзкое нарушения Россией международного права в Азовском море и провокационные атаки относительно суверенитета Украины являются абсолютно неприемлемыми. Россия должна немедленно восстановить свободу плавания через Керченский пролив, позволив украинским судам свободно использовать украинские порты", — говорится в заявлении Конгрессмена и Сопредседателя Украинского конгрессового кокуса Брайана Фицпатрика, которую цитирует украинская дипломатическая миссия.

"США не должны игнорировать агрессию России против Украины", — добавил Конгрессмен.