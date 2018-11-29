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Командующий ВМС объяснил, почему украинские суда не переправили по суше

Командующий ВМС объяснил, почему украинские суда не переправили по суше
13:54 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости Украины: Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко назвал причины, почему не считает ошибочным решение об отправке трех судов через Керченский пролив.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что решение об отправке трех украинских судов через Керченский пролив в Мариуполь, а не по суше, которые в последствии захватили россияне, не было ошибочным. 

Воронченко заявил, что проход украинских кораблей обеспечения через Керченский пролив уже был, катерная группа шла с буксиром. Также, командующий Военно-морскими силами Украины заявил, что Украина должна была показать, на что способны эти катера.

Командующий ВМС подчеркнул, что Украина не потеряла свои корабли, он уверен, что они будут освобождены. Воронченко также заявил, что российские военные не имели права открывать огонь по украинским судам.

Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

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В командовании ВМС подчеркнули, что российская сторона была заранее проинформирована о намерении осуществить переход согласно международными нормами с целью обеспечения безопасности судоходства. Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, из-за чего он был разрушен. Более того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Все 24 моряка, которые находились на судах, попали в плен. Трое из них ранены. Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

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Азовское море, Арест, Керченский пролив, Раненые, Игорь Воронченко, Украинские моряки, Украинские корабли.
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