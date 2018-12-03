Слова Путина об украинском правительстве Германия восприняла с недоумением

Новости Украины: Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин с недоумением отнесся к словам президента РФ о решении конфликта на Донбассе.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин с удивлением и недоумением отреагировал на недавние слова президента России Владимира Путина о том, что решение конфликта на Донбассе невозможно с нынешним руководством Украины.

Зайберт напомнил президенту РФ, что представительство страны было избрано легитимно и демократично, Украина также является легитимной переговорной стороной в Минском процессе.

Он подчеркнул, что Германия, как и Украина привержена этим соглашениям и переговорам в "минском формате".

По словам Зайберта, именно со стороны России исходит незаконная аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на оккупированном Донбассе. Поэтому, вся ответственность за кризис в Украине и насилие, в результате которого погибло много людей, лежит на России.

Напомним, Путин заявил журналистам на саммите G20 в Аргентине, что "пока нынешнее украинское руководство остается у власти, война будет продолжаться". В то же время, президент РФ заявил, что другого пути, кроме мирного, для решения конфликта не существует и заявил о необходимости выполнять Минские соглашения. По словам Путина, власти Украины "до сих пор не проявили желания" выполнять эти договоренности.

Как сообщалось, утром 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против кораблей Военно-морских сил ВС Украины, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, сообщили в ВМС ВС Украины. В ответ на российскую угрозу депутаты 26 ноября проголосовали за введение военного положение в 10 областях Украины, которое вступило в действие 28 ноября.