Очередная драка нардепов: Барна и Левченко подрались в прямом эфире (Видео)

Вчера, 6 декабря, в прямом эфире телеканала "Рада" подрались народный депутат фракции БПП Олег Барна и парламентарий-представитель ВО Свобода Юрий Левченко. Парламентарии в ходе драки повредили телевизионное оборудование. Инцидент произошел в программе "Proпарламент". Барна обвинил ВО Свобода в том, что эта политсила "может только ляпать, прикрываясь лозунгами" и не хочет быть "другом страны". В ответ Левченко назвал Барну "прислужником олигархата" и напомнил, как тот въехал на машине в трамвай, после чего началась драка.