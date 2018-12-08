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Спикер Верховной Рады анонсировал очередной безвиз

Спикер Верховной Рады анонсировал очередной безвиз
02:30 Сегодня Телеграф Укринформ rada.gov.ua

Новости Украины: Андрей Парубий во время визита в Сеул обсудит вопрос безвизового режима между Украиной и Кореей

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время визита в Сеул 10-14 декабря обсудит вопрос безвизового режима между Украиной и Кореей.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Рада", сообщает "Зеркало недели".

"Мы на пороге важных решений. Я планирую уже дойти до финишного этапа обсуждения решения о безвизе между Украиной и Южной Кореей", – сказал Парубий.

По его словам, страны также подпишут межпарламентское соглашение.

"Мы надеемся на поддержку и помощь в переоснащении, в реформе электронной системы "Рада", которую сегодня готовит аппарат. Конечно, будет важно рассказать об аспекте безопасности и заручиться поддержкой Южной Кореи", – добавил Парубий.

Напомним: в конце сентября Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем. После того, как соглашение официально вступит в силу, украинцам для поездок в Уругвай достаточно будет биометрического паспорта.

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Украина, Южная Корея, Сеул, Андрей Парубий, Новости Украины, Безвиз.
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