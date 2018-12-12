Скачать
Среда, 12.12.2018
Европарламент наградил украинского режиссера Сенцова премией Сахарова
Европарламент наградил украинского режиссера Сенцова премией Сахарова
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Динамо попало в топ-20 культовых клубов мира
Динамо попало в топ-20 культовых клубов мира
День святого Андрея Первозванного 2018: красивые поздравления в стихах и открытках
День святого Андрея Первозванного 2018: красивые поздравления в стихах и открытках

Меморандум о взаимопонимании подписали Украина и Южная Корея

Меморандум о взаимопонимании подписали Украина и Южная Корея
15:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: iportal.rada.gov.ua

Новости Украины: Спикеры парламентов Украины и Южной Кореи подписали Меморандум о взаимопонимании парламентов двух стран.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и спикер Национальной Ассамблеи (парламент) Республики Корея Мун Хи-Санг подписали Меморандум о взаимопонимании между парламентами двух стран.

Как сообщает в среду пресс-служба Аппарата Верховной Рады, Меморандум вступает в силу со дня его подписания. Действие документа прекращается через шесть месяцев со дня письменного уведомления одной из сторон о своем намерении прекратить его действие.

Согласно Меморандуму, стороны обязуются содействовать развитию межпарламентского сотрудничества между Украиной и Республикой Корея в интересах укрепления дружественных отношений между государствами и их народами.

В пределах своей компетенции будут способствовать укреплению и развитию сотрудничества между Украиной и Республикой Корея в политической, торгово-экономической и научно-технической сферах, в том числе в сфере цифровизации экономики, развития и внедрения инноваций, а также в социально-культурной, гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес. Кроме того, стороны будут содействовать расширению договорно-правовой базы между Украиной и Республикой Корея с целью укрепления и развития сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Для украинцев готовят безвизовый режим с Южной Кореей

Для координации деятельности своих делегаций в международных парламентских организациях стороны будут проводить совместные консультации, обмен мнениями, а также согласовывать свои позиции по проблемам, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, стороны готовы способствовать установлению и активизации связей между постоянными комитетами и комиссиями, депутатскими группами, а также экспертами Аппарата Верховной Рады и секретариата Национальной Ассамблеи Республики Корея; проводить совместные мероприятия; осуществлять обмен делегациями и регулярно обмениваться информацией о законодательной деятельности, базами данных и официальными изданиями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Южная Корея, Председатель Верховной Рады, Андрей Парубий, Меморандум о взаимопонимании, Спикер Национальной Ассамблеи (парламент) Республики Корея, Мун Хи-Санг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
03 Платные медуслуги и семейные врачи: какие изменения ждут украинцев в медицине с 2019 года
04 День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
05 Популярные запросы украинцев в Google за 2018 год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на 13 декабря: синоптики рассказали, какой будет погода на Андрея
Синоптики рассказали, какой будет погода 13 декабря
Суд по делу Гриба перенесли в связи с плохим самочувствием
Суд по делу Гриба перенесли в связи с плохим самочувствием
Украинцы смогут ездить по ID-картам в еще одну страну
Украинцы смогут ездить по ID-картам в еще одну страну
Новый год 2019: как встречать и что надеть в год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: как встречать и что надеть в год Желтой Земляной Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь