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Союзники внесли около €40 млн в Трастовые фонды НАТО-Украина

Союзники внесли около €40 млн в Трастовые фонды НАТО-Украина
18:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Столтенберг доволен развитием в Украине демократического процесса и продолжения реформ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует усилия Украины по развитию демократического процесса и продолжения реформ, которые должны приблизить страну к евроатлантической семье. Об этом он заявил в четверг, 13 декабря, во время пресс-конференции по итогам встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе.

"Я хотел отметить ваши обязательства относительно демократического процесса, учитывая выборы, которые состоятся в Украине в следующем году. Совершенствование системы управления и реформы приблизят Украину к евроатлантической семье. Важный прогресс уже был достигнут. Мы призываем Украину продолжить движение по пути реформ, включая введение эффективного гражданского контроля над службами безопасности и разведки, усиление борьбы с коррупцией и защиту прав меньшинств. Союзники признают стремление Украины присоединиться к Альянсу. Мы хотели бы видеть успех вашей страны, и мы намерены вам в этом помочь", - подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что НАТО оказывает Украине не только мощную политическую, но и практическую поддержку. В частности, около €40 млн были внесены союзниками в Трастовых фондов НАТО-Украина. Такие фонды помогают Украине улучшить структуры управления и контроля, а также систему связи.

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"Сегодня я сообщил Президенту Порошенко, что мы передадим оборудование защищенной связи для Вооруженных сил Украины до конца текущего года. Мы также продолжаем поддерживать Украину в развитии ее военно-морских операций, логистики и кибернетической обороны", - отметил Генеральный секретарь НАТО.

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Украина-НАТО, НАТО, Йенс Столтенберг, Петр Порошенко, Президент Украины, Генеральный секретарь НАТО.
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