В следующем году украинским партиям раздадут 566 млн гривен

Новости Украины: Соответственно программе НАПК, между политическими партиями должны распределить 566 млн грн.

В 2019 году Нацагентство по предупреждению коррупции должно распределить между парламентскими политическими партиями 565,7 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

В ведомстве напомнили, что бюджет агентства следующем году составит 758,4 млн гривен.

"По бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" 75% этой суммы (565,7 млн грн) НАПК должно распределить между парламентскими политическими партиями", - отметили в ведомстве.

В 2018 году на финансирование деятельности политических партий было предусмотрено 513,7 млн грн.

"Увеличение расходов ... обусловлено повышением размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется при расчете объемов финансирования парламентских политических партий", - отметили в НАПК.