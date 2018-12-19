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Украина подает в ЕСПЧ новые доказательства агрессии России на Донбассе

Украина подает в ЕСПЧ новые доказательства агрессии России на Донбассе
12:02 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: Украина подает в ЕСПЧ доказательства того, что именно Россия руководит войной на Донбассе

Министерство юстиции Украины передало в Европейский суд по правам человека подробную информацию о российских военных, участвующих в боевых действиях на Донбассе.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Иван Лищина в интервью "Европейской правде".

"Мы все знаем, что ситуация с эффективным контролем изменилась. Если в начале агрессии там были, по сути, бандформирования, которые хаотичным образом подчинялись кураторам из России, то с 2015 года РФ структурировала свой контроль", - сказал Лищина.

По его словам, на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей действуют два армейских корпуса с более или менее установленной иерархией, с единым штабом в городе Новочеркасск.

"Мы уже сообщали об этом в Страсбург, но "абы как", без детальных подтверждений. А сейчас мы получили доказательства, и уже скоро мы подадим в ЕСПЧ более или менее обстоятельную информацию о том, кто руководил военными из России - с реальными фамилиями, данным прикрытия, документами, перехватами и т.д.", - подчеркнул замминистра.

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Лищина признал, что суду потребуется дополнительное время, чтобы ознакомиться с новыми доказательствами, однако это вряд ли слишком затянет рассмотрение жалобы.

"Я не думаю, что нашу жалобу по Донбассу рассмотрят очень быстро - скорее, можно рассчитывать на слушания в 2020 году. К тому моменту у России будет достаточно времени, чтобы прокомментировать всю новую информацию, которую мы представили", - добавил он.

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Боевики, Военные, Донбасс, ЕСПЧ, Агрессия России.
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