СМИ узнали имя нового посла Польши в Украине

Новости Украины: Послом Польши в Украине может стать заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

Новым послом Польши в Украине может стать Бартош Цихоцкий – заместитель главы МИД Польши, который занимается вопросом отношений с Украиной.

Об этом говорится в статье "Новое лицо Варшавы: польское посольство возглавит сторонник жесткого диалога с Украиной" на ЕвроПравде.

Как отмечается в статье, будучи последовательным критиком агрессивной политики России и адвокатом территориальной целостности Украины, Цихоцкий одновременно является противником уступок Киеву в историческом споре.

О его взглядах на отношения с Украиной можно почитать в его интервью ЕвроПравде, которое вышло в марте.

Цихоцкий – историк по образованию. Он работал как аналитик в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года - снова работает в МИД, где отвечает за восточную политику.

При этом в польском МИД рассчитывают, что Киев оценит кандидатуру нового посла в качестве жеста уважения со стороны Польши, ведь он пока занимает высокую должность в МИД.

Напомним, 19 декабря стало известно об отзыве посла Польши в Украине Яна Пекло - каденция посла подходит к концу 31 марта 2019 года.

Еще один важный момент – смена посла в Польше запланирована и Украиной. Как отмечается в статье, от источников в дипкорпусе приходилось слышать три фамилии возможных кандидатов. Один из них сейчас работает в руководстве МИД, другой занимает довольно серьезную должность на Банковой, третий - возглавляет одно из важных посольств Украины.