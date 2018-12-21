Скачать
Пятница, 21.12.2018
ВР обязала Кабмин до 1 марта 2019 года подать закон о рынке земель
ВР обязала Кабмин до 1 марта 2019 года подать закон о рынке земель
Президент Венгрии одобрил изменения в трудовом законодательстве
Президент Венгрии одобрил изменения в трудовом законодательстве
Жозе Моуринью может возглавить Баварию
Жозе Моуринью может возглавить Баварию
Медики рассказали об опасности вареного риса
Медики рассказали об опасности вареного риса

Митрополит Епифаний встретился с послом США в Украине

Митрополит Епифаний встретился с послом США в Украине
03:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Митрополит Епифаний поблагодарил Соединенные Штаты Америки за усилия, направленные на защиту свободы вероисповедания во всем мире.

20 декабря в Михайловском Выдубицком монастыре состоялась встреча посла США в Украине Мари Йованович с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием, сообщает в четверг online-журнал "Киевские епархиальные ведомости".

"Митрополит поблагодарил Соединенные Штаты Америки за усилия, направленные на защиту свободы вероисповедания во всем мире, а затем - за поддержку права православных в Украине на независимую Церковь, согласно собственному выбору"- говорится в заметке издания.

Во время встречи стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, связанных с практическими аспектами возникновения ПЦУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Политика, Новости Украины, Мари Йованович, Митрополит Епифаний.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Азовском море создадут военную базу
02 Стало известно, когда заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД
03 Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
04 Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
05 Медики: проблемы со здоровьем можно определить по цвету языка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 21 декабря: потеплеет, ожидается небольшой снег
В Украине потеплеет и пройдет снег
В Украине снизились расходы на субсидии
В Украине снизились расходы на субсидии
Марчук: Россия отказалась от собственного предложения по обмену пленными
РФ отвергла два варианта обмена пленными
Чистим сосуды и артерии употреблением обыкновенных продуктов питания
Чистим сосуды и артерии употреблением обыкновенных продуктов питания
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь