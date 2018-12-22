С 1 января в Украине будет запрещено проводить трансплантацию

Новости Украины: Все операции в Украине по трансплантации органов с 1 января будут остановлены.

Все операции по трансплантации органов, которые проводились в Украине, будут остановлены в 1 января 2019 года, считает заместитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

"С 1 января прекращается действие закона, по которому сейчас в Украине происходит ежегодно около 130 операций родственной трансплантации. Соответственно, все операции по трансплантации в Украине прекратятся. Врачи, которые примут решение о трансплантации, с 1 января 2019 будут нарушать порядок трансплантации анатомических материалов человека, что влечет за собой уголовную ответственность", - написала она на своей странице в сети "Фейсбук".

И.Сысоенко отметила, что прекращение операций по трансплантации связано, прежде всего, с тем, что с 1 января не сможет вступить в силу принятый в 2018 году новый закон о трансплантации, тогда как действующий утратит силу.

Причиной невступления в силу нового закона депутат называет непринятие Министерством здравоохранения и правительством подзаконных актов, необходимых для его реализации. В частности, отсутствие реестров.

"Из 29 подзаконных актов, которые правительство должно разработать и утвердить для введения закона в действие, не утвержден ни один. Не создана Единая государственная информационная система трансплантации (реестр - ред)", - пояснила депутат.

По ее информации, в настоящее время в трансплантации в Украине нуждаются около 5 тыс. чел. в год.

"С 1 января 2019 года в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова не пройдет ни одной операции по трансплантации, в то же время очередь на трансплантацию расписана на четыре месяца вперед", - подчеркнула И. Сысоенко.

Депутат отметила, что по инициативе депутатов в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9284, который отсрочивал вступление в силу нового закона о трансплантации на год – на 1 января 2020 года, таким образом, давая достаточно времени для подготовки подзаконных актов и запуска госреестров.

Этот законопроект был включен в повестку дня 6 декабря 2018 года, а 18 декабря его рассмотрение было отложено.

Как сообщалось, 18 декабря Кабинет министров Украины разрешил осуществить полную предоплату услуг по созданию Единой государственной информационной системы трансплантации органов и других анатомических материалов (ЕГИСТ). В конце октября Минздрав начало закупки для создания ЕГИСТ. Торги должны состояться 2 января 2019 года.

До настоящего времени в Украине отсутствовал единый реестр доноров, в котором бы хранилась вся необходимая информация по мировым стандартам.

Закон "О применении трансплантации анатомических материалов человека" вступает в силу с 1 января 2019 года за исключением п. 4 р. 7, в котором прописаны мероприятия, которые должен осуществить Кабмин до вступления документа в действие.

Действующий в настоящее время закон "О трансплантации органов и других анатомических материалов человека" утратит силу с 2019 года.

Ранее глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольга Богомолец заявляла о необходимости инициировать Минздравом вступления в силу закона о трансплантации отсрочки на год из-за отсутствия реестра доноров.

Создание ЕГИСТ является первоочередной задачей для внедрения трансплантации в Украине. Система поможет вовремя находить потенциального донора, физические показатели которого позволяют спасти пациента, нуждающегося в трансплантации.