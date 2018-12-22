Скачать
Суббота, 22.12.2018
Президентские выборы - 2019: ЦИК Украины утвердила календарный план мероприятий
Президентские выборы - 2019: ЦИК Украины утвердила календарный план мероприятий
С 1 января в Украине будет запрещено проводить трансплантацию
С 1 января в Украине будет запрещено проводить трансплантацию
Павелко избран вице-президентом НОК Украины
Павелко избран вице-президентом НОК Украины
День святой Анны 2018: история, традиции и приметы праздника
День святой Анны 2018: история, традиции и приметы праздника

С 1 января в Украине будет запрещено проводить трансплантацию

С 1 января в Украине будет запрещено проводить трансплантацию
10:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: Все операции в Украине по трансплантации органов с 1 января будут остановлены.

Все операции по трансплантации органов, которые проводились в Украине, будут остановлены в 1 января 2019 года, считает заместитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

"С 1 января прекращается действие закона, по которому сейчас в Украине происходит ежегодно около 130 операций родственной трансплантации. Соответственно, все операции по трансплантации в Украине прекратятся. Врачи, которые примут решение о трансплантации, с 1 января 2019 будут нарушать порядок трансплантации анатомических материалов человека, что влечет за собой уголовную ответственность", - написала она на своей странице в сети "Фейсбук".

И.Сысоенко отметила, что прекращение операций по трансплантации связано, прежде всего, с тем, что с 1 января не сможет вступить в силу принятый в 2018 году новый закон о трансплантации, тогда как действующий утратит силу.

Порошенко: Развитие медицины остается в приоритете нашей политики

Причиной невступления в силу нового закона депутат называет непринятие Министерством здравоохранения и правительством подзаконных актов, необходимых для его реализации. В частности, отсутствие реестров.

"Из 29 подзаконных актов, которые правительство должно разработать и утвердить для введения закона в действие, не утвержден ни один. Не создана Единая государственная информационная система трансплантации (реестр - ред)", - пояснила депутат.

По ее информации, в настоящее время в трансплантации в Украине нуждаются около 5 тыс. чел. в год.

"С 1 января 2019 года в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова не пройдет ни одной операции по трансплантации, в то же время очередь на трансплантацию расписана на четыре месяца вперед", - подчеркнула И. Сысоенко.

Депутат отметила, что по инициативе депутатов в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9284, который отсрочивал вступление в силу нового закона о трансплантации на год – на 1 января 2020 года, таким образом, давая достаточно времени для подготовки подзаконных актов и запуска госреестров.

Этот законопроект был включен в повестку дня 6 декабря 2018 года, а 18 декабря его рассмотрение было отложено.

Как сообщалось, 18 декабря Кабинет министров Украины разрешил осуществить полную предоплату услуг по созданию Единой государственной информационной системы трансплантации органов и других анатомических материалов (ЕГИСТ). В конце октября Минздрав начало закупки для создания ЕГИСТ. Торги должны состояться 2 января 2019 года.

До настоящего времени в Украине отсутствовал единый реестр доноров, в котором бы хранилась вся необходимая информация по мировым стандартам.

Закон "О применении трансплантации анатомических материалов человека" вступает в силу с 1 января 2019 года за исключением п. 4 р. 7, в котором прописаны мероприятия, которые должен осуществить Кабмин до вступления документа в действие.

Действующий в настоящее время закон "О трансплантации органов и других анатомических материалов человека" утратит силу с 2019 года.

Ранее глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольга Богомолец заявляла о необходимости инициировать Минздравом вступления в силу закона о трансплантации отсрочки на год из-за отсутствия реестра доноров.

Создание ЕГИСТ является первоочередной задачей для внедрения трансплантации в Украине. Система поможет вовремя находить потенциального донора, физические показатели которого позволяют спасти пациента, нуждающегося в трансплантации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Украина, Закон, Трансплантация, Медицина, Ирина Сысоенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
02 Новый год 2019: все, что нужно знать о символе 2019 года Желтой Земляной Свиньи
03 Беринчик - Кристобаль: на вечере бокса в Киеве ожидается аншлаг
04 Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 21.12.2018
05 В Закарпатской области младенец замерз насмерть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцам 22 декабря обещают мокрый снег и дождь
Украинцам 22 декабря обещают мокрый снег и дождь
Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
Порошенко: Опасность российской агрессии сохраняется
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
День святой Анны 2018: красивые поздравления в стихах и открытках для родных и друзей
День святой Анны 2018: красивые поздравления в стихах и открытках для родных и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь