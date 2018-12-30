Луценко объявил, что знает фамилию заказчика убийства Екатерины Гандзюк

Новости Украины: Генеральный прокурор Украины заявил, что знает имя заказчика убийства Екатерины Гандзюк, но озвучит ее лишь при наличии достаточного количества доказательств.

Следствию известна фамилия заказчика убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "5 канала".

"Фамилия будет озвучена тогда, когда прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", - сказал Луценко.

Как сообщалось, 21 декабря в Службе безопасности Украины заявили, что отрабатывается версия о том, что нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк, вследствие которого она умерла, было осуществлено в связи с ее позицией по поводу незаконной вырубки леса в Херсонской области.

31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета, активистки Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в местную больницу. Позже ее перевезли на лечение в Киевский городской ожоговый центр.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

4 ноября Гандзюк умерла.

3 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков убийства Гандзюк. 4 декабря Луценко сообщил, что по делу Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, сбежавшему из Украины в тот день, когда начались задержания по делу активистки.