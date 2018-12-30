Луценко объявил, что знает фамилию заказчика убийства Екатерины Гандзюк

Следствию известна фамилия заказчика убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "5 канала".
"Фамилия будет озвучена тогда, когда прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", - сказал Луценко.
Как сообщалось, 21 декабря в Службе безопасности Украины заявили, что отрабатывается версия о том, что нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк, вследствие которого она умерла, было осуществлено в связи с ее позицией по поводу незаконной вырубки леса в Херсонской области.
31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета, активистки Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в местную больницу. Позже ее перевезли на лечение в Киевский городской ожоговый центр.
Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.
4 ноября Гандзюк умерла.
3 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков убийства Гандзюк. 4 декабря Луценко сообщил, что по делу Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, сбежавшему из Украины в тот день, когда начались задержания по делу активистки.