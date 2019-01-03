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Климкин сообщил, почему закрыли избирательные участки в РФ

Климкин сообщил, почему закрыли избирательные участки в РФ
11:42 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, что ЦИК перенесла избирательные участки в РФ в посольства из соображений безопасности украинцев.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью рассказал, что решение Центральной избирательной комиссии перенести избирательные участки из России в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии из-за вопросов безопасности украинцев.

Климкин объяснил, что Украину беспокоит не то, что в комиссию могут попасть агенты ФСБ, а безопасность украинцев, которые несмотря на административное и пропагандистское давление решат стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы.

Глава МИД Украины отметил, что по последним опросам, в сентябре 2018 года в России плохо или очень плохо относились к Украине 56% населения. В связи с этим, гарантии, что в день выборов не будут устроены опасные провокации, нет. Из-за такого развития событий, пострадать могут и украинские избиратели, и сотрудники, и в конце концов сами здания дипучреждений, а те, кто окажутся "под колпаком ФСБ" могут стать жертвами репрессий.

Климкин напомним, что на сегодняшний день в тюрьмах РФ и так находятся десятки украинских политузников и военнопленных, заключенных по сфабрикованным делам.

Министр призвал не верить каким-либо российским заявлениям об обеспечении безопасности или невмешательстве, так как Россия за последние годы демонстрировала свое коварство и полное презрение к морали и праву.

При этом, Украина важает мнение каждого из наших граждан и их право участвовать в выборах. В связи с этим, было принято решение совместно с ЦИК обеспечить возможность проголосовать тем соотечественникам, которые пожелают это сделать. Украинцы, которые на момент выборов будут временно находится на территории РФ, смогут отдать свой голос в Украине по месту постоянного проживания, необходимо только убедиться, что вас внесли в списки.

Те же, кто проживает в России постоянно, будут иметь возможность голосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане. На сайтах украинских дипломатических представительство можно будет найти подробные разъяснения, где проголосовать.

Напомним, в ЦИК приняли решение перенести 5 избирательных участков с территории Российской Федерации (в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске) в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Как сообщалось ранее, с 31 декабря официально стартовала избирательная кампания на выборах президента Украины.  Центральная избирательная комиссия Украины 27 декабря официально объявила о начале избирательной кампании на выборах президента 31 декабря 2018. Самовыдвиженцы могут подавать документы на регистрацию уже в последний день 2018 года. Партии могут выдвигать кандидатов до 3 февраля, а последний день регистрации - 8 февраля 2019. Залог для потенциальных кандидатов составит 2,5 миллиона гривен.

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Посольства, Перенос, Павел Климкин, ЦИК Украины, Избирательные участки в РФ, Соображения безопасности украинцев.
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