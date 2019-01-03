ГПУ готовит представление на снятие неприкосновенности с депутата

Новости Украины: Генеральная прокуратура Украины получила представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что САП направила в Генпрокуратуру представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича.

Сарган отметила, что представление поступило в Генпрокуратуру в последний рабочий день 2018 года. Сейчас документ находится на изучении в юридическом отделе, потом будет решаться вопрос отправлять ли его на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро начало проводить расследование о незаконном завладении газом компаниями народных депутатов Ярослава и Богдана Дубневичей.

Следствие выяснило, что в течение 2013-2015 годов компании, которые находились под их контролем, а именно Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ, заключили ряд соглашений о закупке у НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению по льготной цене. Выяснилось, что на самом деле более 300 млн м³ газа использовали не по целевому назначению, а для промышленных нужд. Таким образом, он нанесли ущерб государству на сумму более 1,4 млрд грн. В августе обе ТЭЦ перешли в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко вносил в Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов фракции "Оппозиционный блок" Сергея Дунаева, Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.