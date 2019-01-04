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Порошенко показал свой 2018 год в фото
Президент Украины Петр Порошенко показал в фотографиях, как прошел его прошлый год. Фотоальбом под названием Год президента в фото он обнародовал в четверг, 3 января, в Facebook. "Таким был мой год 2018... Спасибо всем, кто был рядом!" - написал глава государства в соцсети. В опубликованном фотоальбоме всего собраны 44 снимка, сделанные пресс-службой главы государства в течение 2018 года в разное время и в разных местах: на востоке Украины, в Киеве, в других регионах страны, а также в зарубежных поездках Порошенко. При этом на многих отобранных фото президент изображен со своей женой - Мариной Порошенко.
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